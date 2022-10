Θεσσαλονίκη

Γυναικοκτονία - Θεσσαλονίκη: Ισόβια για τον φόνο στο ζαχαροπλαστείο

Τι ισχυρίστηκε στην απολογία του ο 57χρονος για την ημέρα που σκότωσε την εν διαστάσει σύζυγό του.



Ισόβια κάθειρξη και φυλάκιση 4,5 ετών επέβαλε το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Θεσσαλονίκης στον 57χρονο ο οποίος πυροβόλησε και σκότωσε την εν διαστάσει σύζυγό του, μέσα σε ζαχαροπλαστείο, στη Νέα Μάδυτο.

Ο 57χρονος κρίθηκε ένοχος για ανθρωποκτονία με δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση και για παραβάσεις του νόμου περί όπλων.

«Την αγαπούσα τη γυναίκα μου. Δεν την είχα απειλήσει στο παρελθόν. Πήγα εκεί που έμενε γιατί ήθελα να τη φοβερίσω. Την είδα τυχαία εκείνο το πρωί. Της είπα «πάμε να φύγουμε, έχουμε παιδιά και εγγόνια». Μου είπε ότι δεν είναι δικά μου τα παιδιά. Πήγε μέσα στο φούρνο. Είχε κλείσει την πόρτα και μιλούσαμε. Την παρακαλούσα να βγει έξω, να την πάρω να φύγουμε. Μου είπε «έχω άλλον άνδρα». Την πυροβόλησα από μπροστά. Στα πόδια της έριξα, απλά για να τη φοβερίσω. Δεν ήθελα να τη σκοτώσω. Κόλλησε το μυαλό μου», ισχυρίστηκε ο κατηγορούμενος, κατά την απολογία του.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ο δράστης ο οποίος διέμενε σε συνοικισμό Ρομά, στα Τρίκαλα, απειλούσε ότι θα σκοτώσει την εν διαστάσει γυναίκα του η οποία είχε καταφύγει στο σπίτι του αδελφού της, στη Νέα Μάδυτο.

Πυροβόλησε την άτυχη γυναίκα με καραμπίνα, επειδή πίστευε ότι τον είχε εγκαταλείψει. Το έγκλημα έγινε στις 13 Δεκεμβρίου 2021, μέσα σε ζαχαροπλαστείο της περιοχής.

Ο κατηγορούμενος έστησε καρτέρι στην άτυχη γυναίκα και την πυροβόλησε πισώπλατα με κυνηγετική καραμπίνα στερώντας της τη ζωή. Η γυναίκα κατέληξε κατά τη μεταφορά της σε εφημερεύον νοσοκομείο.

Τις επόμενες μέρες, συνελήφθη από αστυνομικούς μέσα στο αυτοκίνητό του κοντά σε άλλο συνοικισμό Ρομά όπου διέμενε, στη Θεσσαλονίκη.

