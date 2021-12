Θεσσαλονίκη

Πυροβολισμοί σε ζαχαροπλαστείο: Νεκρή η γυναίκα

Υπέκυψε στα τραύματά της η 55χρονη που δέχθηκε πυροβολισμούς από άλλη γυναίκα.



Υπέκυψε τελικά στα τραύματά της η γυναίκα που το πρωί δέχθηκε πυροβολισμούς από άλλη γυναίκα, μέσα σε ζαχαροπλαστείο στη Νέα Μάδυτο του δήμου Βόλβης, έξω από τη Θεσσαλονίκη.

Όπως έγινε γνωστό, πρόκειται για 55χρονη, η οποία διακομίστηκε αρχικά στο Κέντρο Υγείας της περιοχής αλλά καθώς τα τραύματά της κρίθηκαν σοβαρά αποφασίστηκε η διακομιδή της στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης, όπου παρά τις προσπάθειες των γιατρών, η γυναίκα κατέληξε.

Σύμφωνα με την αστυνομία, η άτυχη γυναίκα δέχθηκε τουλάχιστον τρεις πυροβολισμούς στην κοιλιά και την ωμοπλάτη, από κυνηγετικό όπλο. Σύμφωνα με μαρτυρίες, η δράστις, αγνώστων μέχρι στιγμής στοιχείων, φαίνεται ότι της είχε στήσει καρτέρι έξω από το κατάστημα και μόλις την είδε να μπαίνει, έβαλε εναντίον της. Στη συνέχεια εξαφανίστηκε κι έκτοτε αναζητείται.

Οι αστυνομικές αρχές εξετάζουν ως επικρατέστερη εκδοχή τα αίτια του φονικού να είναι προσωπικές διαφορές μεταξύ των δύο γυναικών.

