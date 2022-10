Λασιθίου

Τροχαίο - Κρήτη: 17χρονη στο νοσοκομείο με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις

Το δίκυκλο στο οποίο η 17χρονη επέβαινε μαζί με ακόμα μια συνομήλική της συγκρούστηκε με διερχόμενο αυτοκίνητο.

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης στον λιμένα Αγίου Νικολάου, όταν δίκυκλο όχημα με οδηγό και συνεπιβάτιδα δύο 17χρονες αλλοδαπές, συγκρούστηκε με διερχόμενο αυτοκίνητο που οδηγούσε ένας 50χρονος.

Αποτέλεσμα της σύγκρουσης, σύμφωνα με την ανακοίνωση του Λιμενικού, ήταν ο τραυματισμός των δύο 17χρονων, οι οποίες μεταφέρθηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Αγίου Νικολάου.

Η μία εκ των δύο διεκομίσθη με ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο για περαιτέρω ιατρική περίθαλψη, καθώς τραυματίστηκε σοβαρότερα με συνέπεια να υποστεί κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις.

Η προανάκριση για το τροχαίο ατύχημα διενεργείται από το Λιμεναρχείο Αγίου Νικολάου.

