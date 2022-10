Κοινωνία

Τροχαίο στο Νέο Φάληρο: Νταλίκα καταπλάκωσε αυτοκίνητο (εικόνες)

Στο σημείο ΕΛΑΣ και Πυροσβεστική. Ζημιές και διακοπή κυκλοφορίας. Εικόνες - σοκ από το σημείο του ατυχήματος.

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε, το πρωί της Δευτέρας, στην Εθνάρχου Μακαρίου, έξω από το νοσοκομείο Metropolitan, στο Νέο Φάληρο.

Συγκεκριμένα, ένα φορτηγό που κατευθυνόταν προς Γλυφάδα, ξέφυγε από την πορεία του, ντελαπάρισε και καταπλάκωσε με την καρότσα του παρκαρισμένο ΙΧ.

Ευτυχώς μέσα στο αυτοκίνητο δεν υπήρχε άνθρωπος. Σύμφωνα με πληροφορίες, δεν υπάρχουν τραυματίες, ενώ ζημιές έχει υποστεί και ένα άλλο αυτοκίνητο. Στο σημείο έχουν από την πρώτη στιγμή έσπευσαν αστυνομικοί της Τροχαίας και πυροσβεστικά οχήματα.



Λόγω του τροχαίου η Αστυνομία προχώρησε σε διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην παλιά παραλιακή στο ύψος της οδού Καραολή Δημητρίου στο ρεύμα προς Καλλιθέα.

