Τροχαίο με έναν νεκρό στη Νέα Αρτάκη

Με αίμα "βάφτηκε" η άσφαλτος στη Νέα Αρτάκη. Πώς συνέβη το δυστύχημα.

Τροχαίο δυστύχημα με ένα νεκρό σημειώθηκε νστη Νέα Αρτάκη, στην περιοχή του παλιού ΚΤΕΟ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η σύγκρουση ήταν σφοδρή με αποτέλεσμα να χάσει την ζωή του ο οδηγός του ενός από τα δύο οχήματα που συγκρούστηκαν σφοδρά. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως ο δεύτερος οδηγός φέρει ελαφρά τραύματα.

Στο σημείο πήγε αμέσως η πυροσβεστική υπηρεσία που απεγκλώβισε τον οδηγό, αλλά και η Αστυνομία όπου διερευνά τα αίτια του δυστυχήματος.

Στην συνέχεια, ο οδηγός μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Χαλκίδας όπου επιβεβαιώθηκε ο θάνατός του.

Πηγή: evima

