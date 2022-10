Κέρκυρα

Παξοί: Διάσωση δεκάδων αλλοδαπών - Πήγαιναν στην Ιταλία με ιστιοφόρο (εικόνες)

Μεγάλη κινητοποίηση από παραπλέοντα σκάφη, που προσέτρεξαν να βοηθήσουν τους ανθρώπους που βρίσκονταν σε άμεσο κίνδυνο.

Σε ενημέρωση για την ευρεία επιχείρηση έρευνας και διάσωσης αλλοδαπών, που εξελίχθηκε υπό το συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής, αναφέρεται πως ανοιχτά των Παξών, διασώθηκαν 88 άτομα που επιχειρούσαν με ιστιοφόρο να φθάσουν στην Ιταλία.

Το πρωί της Παρασκευής, το Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ) ενημερώθηκε για την ύπαρξη ιστιοφόρου σε δυσχερή θέση, δυτικά των Παξών και εντός ελληνικής περιοχής ευθύνης έρευνας και διάσωσης.

Πάνω στο ιστιοφόρο, σύμφωνα με την ενημέρωση, βρίσκονταν δεκάδες άνθρωποι.

Άμεσα δεσμεύτηκαν παραπλέοντα πλοία για τυχόν παροχή συνδρομής στο ιστιοφόρο. Στην θαλάσσια περιοχή, σε αποσταση 24 ναυτικών μιλίων δυτικά - νοτιοδυτικά των Παξών, επιχείρησαν πέντε παραπλέοντα πλοία, τα οποία καθ' όλη τη διάρκεια της επιχείρησης είχαν δεσμευτεί από το ΕΚΣΕΔ.

Στην περιοχή επικρατούσαν νότιοι - νοτιοδυτικοί άνεμοι εντάσεως 4 - 5 μποφόρ.

Συνολικά, απο ένα φορτηγό πλοίο και ένα κρουαζιερόπλοιο, περισυνελέγησαν 88 άτομα (57 άνδρες, 11 γυναίκες και 20 παιδιά), όλοι καλά στην υγεία τους.

Τα δύο πλοία έλαβαν εντολή να προσεγγίσουν το λιμάνι της Ηγουμενίτσας για να αποβιβάσουν τους διασωθέντες.

