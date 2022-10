Ηράκλειο

Ενδοοικογενειακή βία: Χειροπέδες για τσακωμό με τον πατέρα του

Στα άκρα έφτασε η διαμάχη γιου και πατέρα, με τον πρώτο να καταλήγει με χειροπέδες.

Νέο ενδοοικογενειακό επεισόδιο σημειώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής 14 Οκτωβρίου, στο Ηράκλειο και συγκεκριμένα στον Πρασσά.

Σύμφωνα με πληροφορίες στην υπόθεση εμπλέκονται ένας πατέρας με το γιο του, που όπως φαίνεται διαπληκτίστηκαν πολύ έντονα.

Σύμφωνα με τα όσα κατήγγειλε ο 60χρονος πατέρας το επεισόδιο ήταν λεκτικό, ενώ στο παρελθόν είχε επαναληφθεί και με χρήση βίας.

Η αστυνομία μετά από έρευνα κατάφερε να εντοπίσει τον 44χρονο γιο στον οποίο πέρασε χειροπέδες.

