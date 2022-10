Ιωάννινα

Ιωάννινα: “Τρελή” πορεία αυτοκινήτου κατέληξε σε νησίδα (εικόνες)

Στο νοσοκομείο βρέθηκε οδηγός, ο οποίος κινείτο στο κέντρο της πόλης.

Τον έλεγχο του οχήματός του έχασε, κάτω από άγνωστες αιτίες, ένας οδηγός αυτοκινήτου στην οδό Βογιάνου στα Ιωάννινα.

Το αυτοκίνητο βγήκε εκτός πορείας και κατέληξε στη διαχωριστική νησίδα, στο ύψος της συμβολής με τη Γεννηματά.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Τροχαίας ,ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ και 2 οχήματα της Π.Υ .

Στο σημείο βρέθηκαν και αρκετοί περίοικοι που βγήκαν από τα σπίτια τους όταν άκουσαν ένα δυνατό θόρυβο .

Ο οδηγός διακομίσθηκε με ελαφρά τραύματα στο εφημερεύον νοσοκομείο ενώ τα ακριβή αίτια του συμβάντος διερευνώνται από την Τροχαία Ιωαννίνων .

Πηγή: Epirus-tv- news.gr

