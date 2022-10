Φθιώτιδα

Λαμία: σκύλος έφυγε από σπίτι και επιτέθηκε σε ηλικιωμένο

Ο ηλικιωμένος δέχθηκε επίθεση ενώ είχε βγάλει βόλτα το σκυλάκι του και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.

Ακόμη ένα περιστατικό με επίθεση σκύλου σημειώθηκε στη Λαμία, το μεσημέρι του Σαββάτου στη συνοικία της Αμφιθέας στη Βόρεια Λαμία.

Πιο συγκεκριμένα, γύρω στις 14:00 ηλικιωμένος είχε βγάλει βόλτα το σκυλάκι του στη γειτονιά, κοντά στο σπίτι του. Όπως περιέγραψε ο ίδιος, από τη σίτα σπιτιού, διέφυγε δεσποζόμενος σκύλος ο οποίος επιτέθηκε στο σκυλάκι του αλλά και στον ίδιο καταφέρνοντάς του δαγκώματα σε διάφορα σημεία.

Ο άτυχος άνδρας κατέφυγε στα Επείγοντα του Νοσοκομείου Λαμίας, όπου του περιποιήθηκαν τα τραύματα και του συνέστησαν αγωγή, ενώ το βράδυ της ίδιας ημέρας κατήγγειλε το περιστατικό στο Αστυνομικό Τμήμα.

Αξίζει να σημειώσουμε ότι και το πρωί της Κυριακής (16/10) καταγράφηκε επίθεση σκύλου σε πολίτη, ο οποίος κατέληξε κι αυτός στα Επείγοντα. Το συγκεκριμένο ζώο - πιθανόν αδέσποτο - τον έριξε στο έδαφος και του κατάφερε αρκετές δαγκωματιές.

