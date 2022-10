Ηράκλειο

Νηπιαγωγείο: Πανικός από φωτιά σε αίθουσα (εικόνες)

Από "θαύμα" δεν υπήρξαν τραυματισμοί. Από τι προκλήθηκε η πυρκαγιά.

Από θαύμα δεν τραυματίστηκε κάποιο μικρό παιδί, όταν σε νηπιαγωγείο του Ηρακλείου πήρε φωτιά λαμπτήρας φθορίου σε φωτιστικό παλαιού τύπου.

Ευτυχώς στο σημείο που ξέσπασε η φωτιά υπήρχαν τρεις εκπαιδευτικοί με τον ένα από αυτούς να απομακρύνει τα παιδιά στην αυλή και οι άλλοι δυο να σβήνουν την εστία με πυροσβεστήρα.

Σύμφωνα με τοπικό μέσο, τα μικρά παιδιά ευτυχώς βγήκαν έγκαιρα και με ασφάλεια από το κτήριο χωρίς να τραυματιστεί κανένα.

