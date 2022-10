Υγεία - Περιβάλλον

Απεργία για γιατρούς και νοσηλευτές

ΟΕΝΓΕ και ΠΟΕΔΗΝ κήρυξαν 24ωρη απεργία. Τι ζητούν.

Πανυγειονομική απεργιακή κινητοποίηση έχουν εξαγγείλει για αύριο, Πέμπτη 20 Οκτωβρίου, γιατροί και νοσηλευτές στα δημόσια νοσοκομεία.

Η Ομοσπονδία Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδας (ΟΕΝΓΕ) και η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων στα Δημόσια Νοσοκομεία (ΠΟΕΔΗΝ) έχουν προκηρύξει 24ωρη απεργία για την περιφέρεια και στάση εργασίας, από τις 08:00 έως τις 15:00 για την Αττική. Επίσης, προγραμματίζουν συγκέντρωση στην Πλατεία Μαβίλη στις 08:30 και πορεία προς το υπουργείο Υγείας.

Οι δύο Ομοσπονδίες διαμαρτύρονται για την υποστελέχωση και υποχρηματοδότηση των νοσοκομείων και ζητούν την επίλυση οικονομικών και θεσμικών αιτημάτων.

«Ο δημόσιος τομέας υγείας είναι ανεκτίμητος, αναντικατάστατος και ως εκ τούτου θα πρέπει να διαφυλαχθεί, να ενισχυθεί και να σταματήσει κάθε σενάριο για καταργήσεις, συγχωνεύσεις υγειονομικών μονάδων και ιδιωτικοποίηση του ΕΣΥ», τονίζει η ΠΟΕΔΗΝ.

Οι δύο Ομοσπονδίες λένε «όχι στην ιδιωτικοποίηση του ΕΣΥ» και ζητούν, μεταξύ άλλων, χρηματοδότηση των νοσοκομείων, προσλήψεις μόνιμου προσωπικού, μονιμοποίηση των επικουρικών και συμβασιούχων, καθώς και αυξήσεις στους μισθούς των υγειονομικών.

