Φθιώτιδα

Θήβα: Μονοκινητήριο αεροπλάνο έπεσε δίπλα στην Εθνική Οδό

Συναγερμός σήμανε στις Αρχές μετά την συντριβή του αεροσκάφους, δίπλα στις εγκαταστάσεις της Αερολέσχης Θηβών. Νεκρός ο πιλότος.

Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Τετάρτης (19/10) μετά από πτώση ενός μονοκινητήριου αεροσκάφους στο 90ο χιλιόμετρο Αθηνών - Λαμίας.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το αεροσκάφος έπεσε σε τμήμα της Εθνικής Οδού στην Υλίκη.

Ο κυβερνήτης και μοναδικός επιβαίνοντας είναι 78 ετών και όπως αναφέρουν πληροφορίες, έχει ανασυρθεί χωρίς τις αισθήσεις του.

Το αεροπλάνο να συνετρίβη λίγη ώρα μετά την απογείωσή του.

Πηγή εικόνων: permissos.gr

