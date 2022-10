Θεσπρωτία

Ηγουμενίτσα: Έριχνε φόλες για να θανατώσει αδέσποτα σκυλιά

Χειροπέδες σε έναν άνδρα πέρασαν οι αστυνομικοί, οι οποίοι εντόπισαν κομμάτια κρέατος εμποτισμένα με δηλητήριο.



Συνελήφθη το μεσημέρι της Τετάρτης σε περιοχή της Θεσπρωτίας, από αστυνομικούς του αστυνομικού τμήματος Ηγουμενίτσας, 67χρονος που επιχείρησε με φόλες να θανατώσει αδέσποτα σκυλιά.

Ειδικότερα, η σύλληψη έγινε όταν οι αστυνομικοί, στο πλαίσιο άμεσης διερεύνησης καταγγελίας, εντόπισαν σε σημεία κοντά στο σπίτι του κατηγορούμενου, 6 τεμάχια κρέατος εμποτισμένα με δηλητήριο, δηλαδή φόλες, που είχε τοποθετήσει για τη θανάτωση των αδέσποτων ζώων.

Τα τεμάχια κρέατος κατασχέθηκαν προκειμένου να εξεταστούν από την αρμόδια Κτηνιατρική Υπηρεσία.

Ο συλληφθείς, κατηγορείται για παράβαση της νομοθεσίας για την προστασία των ζώων και θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Θεσπρωτίας.

