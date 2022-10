Χανιά

Αγία Ρουμέλη: Διάσωση 65χρονου - Ήταν εγκλωβισμένος στα βράχια όλη τη νύχτα (βίντεο)

Συγκλονιστικό είναι το βίντεο από την επιχείρηση διάσωσης του άνδρα. Στην επιχείρηση συμμετείχαν διασώστες της ΕΜΑΚ.

Συγκλονιστικά πλάνα από την επιχείρηση έρευνας και διάσωσης ενός Αυστριακού τουρίστα στην Αγία Ρουμέλη Χανίων, ο οποίος παρέμεινε εγκλωβισμένος σε δύσβατο ορεινό σημείο όλη τη νύχτα, δόθηκαν στην δημοσιότητα.

Ειδικότερα, με το πρώτο φως της ημέρας (21/10), 5 διασώστες της της ΕΜΑΚ από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Ανώπολης, διέσωσαν τον 65χρονο Αυστριακό, ο οποίος παρέμενε εγκλωβισμένος σε δύσβατη χαράδρα.

Οι άνδρες της ΕΜΑΚ τον προσέγγισαν το απόγευμα της Πέμπτης 20 Οκτωβρίου, εξαιτίας όμως του επικίνδυνου και πολύ δύσβατου σημείου στο οποίο εγκλωβίστηκε, δεν ήταν δυνατό να ολοκληρωθεί η επιχείρηση.

Έτσι οι διασώστες παρέμεναν όλη τη νύχτα σε επαφή μαζί του.

Οι προσπάθειες των διασωστών απέδωσαν καρπούς, ο 65χρονος είναι καλά στην υγεία του κι επέστρεψε στην οικογένειά του.

Δείτε το συγκλονιστικό βίντεο:

