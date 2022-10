Ιωάννινα

Γιάννινα: Στο Εφετείο η υπόθεση της ασέλγειας εκπαιδευτικού σε 12χρονη

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τα μαθήματα της μουσικής έγιναν μαρτύριο για το 12χρονο κορίτσι, το οποίο δεν είναι το μόνο που κατήγγειλε τον 59χρονο εκπαιδευτικό.

Το μάθημα ήταν ένα μαρτύριο για το 12χρονο κορίτσι. Άρχισε να απεχθάνεται τη μουσική που τόσο αγάπησε, γυρνούσε στο σπίτι και έμενε κλεισμένη στο δωμάτιο, έχασε το χαμόγελο της όμως βρήκε τη δύναμη να μιλήσει στους γονείς της για το τι κάνει ο καθηγητής την ώρα μαθήματος. Η μητέρα της έπεσε από τα σύννεφα, δεν μπορούσε να πιστέψει τα όσα η κόρη της με δάκρυα στα ματιά εξιστορούσε.

“Ήταν ένα παιδί 12 χρονών που δεν μπορούσε να τον αποτρέψει και δεν μπορούσε να αποφύγει το μάθημα”, τονίζει στην κατάθεση της . “Το παιδί μου μας εμπιστεύτηκε, μας μίλησε και εμείς ως γονείς κάναμε αυτό που έπρεπε. Να καταγγείλουμε τον συγκεκριμένο καθηγητή πρώτα στο σχολείο, μετά στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και καταθέσαμε μηνυτήρια αναφορά στην αστυνομία αλλά ο καθηγητής δεν συνελήφθη λόγω παρέλευσης του αυτοφώρου.”

Μετά την ολοκλήρωση της κυρίας ανάκρισης η υπόθεση πήρε τον δρόμο της δικαιοσύνης και πρωτόδικα ο εκπαιδευτικός καταδικάστηκε σε 8 χρόνια κάθειρξης. Αμέσως μετά την απόφαση έκανε χρήση του δικαιώματος της έφεσης και αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους. Η δίκη διακόπηκε και θα συνεχιστεί την Πέμπτη 27 Οκτωβρίου.

Η μητέρα της νεαρής κοπέλας μίλησε στους δημοσιογράφους για τα όσα έζησε η οικογένεια της το 2016 , στέλνοντας και ένα μήνυμα προς όλους. «Οι οικογένειες να είναι κοντά στα παιδιά τους. Να μιλούν με τα παιδιά τους. Πάντα μιλούσα στα παιδιά. Τους εξηγούσα ότι κανένας δεν έχει δικαίωμα να ακουμπάει το σώμα τους. Ο καθηγητής της μουσικής στα ατομικά μαθήματα την παρενοχλούσε σεξουαλικά. Κατάλαβα ότι η συμπεριφορά της είχε αλλάξει, ήταν νευρική και με άρνηση να πάει στο σχολείο. Αποπροσανατολισμένη και αποσυντονισμένη. Έχουμε μία πολύ καλή σχέση με τα παιδιά και εγώ και ο σύζυγός μου και έτσι το παιδί μάς ανοίχθηκε. Ήταν αυτονόητο για μένα ότι θα προσφύγω στη δικαιοσύνη. Το σχολείο είναι ιερό για τα παιδιά…»

Στο δικαστήριο παραβρέθηκε ακόμη ένα κορίτσι το οποίο είχε πέσει θύμα του ίδιου ανθρώπου σε άλλο επαγγελματικό εκπαιδευτικό χώρο. Το κορίτσι αυτό βρήκε τη δύναμη να προχωρήσει σε καταγγελία αλλά ήταν αργά αφού το αδίκημα είχε παραγραφεί. Έτσι δεν κατέστη εφικτό να καταθέσει ούτε ως μάρτυρας. Ο συνήγορος του κοριτσιού και της οικογένειας, Δημήτρης Μπούκας τόνισε με έμφαση πως τα παιδιά θα πρέπει να μιλούν για ότι δυσμενές τους συμβαίνει και οι γονείς να τα αφουγκράζονται και να προβαίνουν στις νόμιμες διαδικασίες. «Σε δυσμενή θέση πρέπει να βρίσκεται αυτός που έχει πράξει κάτι άσχημο και όχι εκείνος που το καταγγέλλει. Αν σήμερα βλέπουμε να βγαίνουν τόσα πράγματα είναι γιατί υπάρχει μία παρότρυνση από την ίδια την κοινωνία» σημείωσε ο κ. Μπούκας.

Το 12χρονο κορίτσι μετά τις καταγγελίες που είχαν γίνει προ εξαετίας εξετάστηκε από ψυχολόγους και ψυχιάτρους στο Νοσοκομείο Χατζηκώστα. Οι γνωματεύσεις τους είναι μέρος της δικογραφίας και σε αυτές τονίζεται ότι πρόκειται για ένα πολύ συγκροτημένο και ώριμο παιδί που όσα περιγράφει είναι αληθινά και δεν αποτελούν μέρος της φαντασίας του.

Πηγή: ertnews.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Ιταλία: Απανθρακώθηκαν 2 μωρά σε σκάφος με μετανάστες

Θεσσαλονίκη - Ασέλγεια σε 14χρονη: Συνελήφθη 42χρονος

Παναγιώτης - Ραφαήλ: τα πρώτα του βήματα και ο “χαμός” που θα κάνει! (βίντεο)