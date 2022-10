Πάτμος: Νεκρός ο καπετάνιος του ρυμουλκού που βυθίστηκε

Δωδεκανήσα

Τραγωδία "μέσα στο λιμάνι" της Πάτμου, μετά απο την βύθιση του ρυμουλκού, που συνέδραμε στον απόλπλου κρουαζιερόπλοιου. Πως συνέβη το κακό.

Τραγική κατάληξη είχαν οι έρευνες στο λιμάνι της Πάτμου για τον εντοπισμό του 48χρονου κυβερνήτη ρυμουλκού, το οποίο βυθίστηκε κατά την συνδρομής σε κρουαζιερόπλοιο που αναχωρούσε απο το νησί.

Στο ρυμουλκό σκάφος επέβαιναν δύο άτομα. Το δεύτερο άτομο, μέλος του πληρώματος, κατάφερε να διασωθεί, όμως τα ίχνη του καπετάνιου χάθηκαν..

Στην περιοχή διεξήχθησαν έρευνες από πλωτό του Λιμενικού, ιδιωτικά σκάφη και ιδώτες δύτες για τον εντοπισμό του αγνοούμενου κυβερνήτη του ρυμουλκού, ο οποιίος δυστυχώς εντοπίστηκε νεκρός.

Ιδιώτης δύτης ανέσυρε την σορό του 48χρονου κυβερνήτη, η οποία μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Πάτμου.

Σύμφωνα με τις πρώτες μαρτυρίες και τις πληροφορίες από πηγές του Λιμενικού, ο καπετάνιος του ρυμουλκού προφανώς έκανε κάποιον λανθασμένο χειρισμό κατά την ρυμούλκηση του κρουαζιερόπλοιου, με αποτέλεσμα το κρουαζιερόπλοιο ουσιαστικά να «ρουφήξει» το ρυμουλκό και να χάσει την ζωή του ο καπετάνιος. Ο έτερος ναυτικός που βρισκόταν πάνω στο ρυμουλκό πρόλαβε να πηδήξει στην θάλασσα και να σώσει την ζωή του.

Την προανάκριση της υπόθεσης για τα αίτια της βύθισης του ρυμουλκού έχει αναλάβει το Λιμεναρχείο Πάτμου, που αναμένεται να λάβει και τις σχετικές καταθέσεις.

