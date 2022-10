Θεσσαλονίκη

Σέρρες: Νεκρός πάνω σε γέφυρα βρέθηκε αγνοούμενος

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Επιβάτες διερχόμενης αμαξοστοιχίας είδαν την σορό και ενημέρωσαν τις Αρχές. Ο 35χρονος είχε δηλωθεί αγνοούμενος πριν από δυο ημέρες.

(εικόνα αρχείου)

Νεκρός πάνω σε γέφυρα του ποταμού Στρυμόνα, κοντά τις σιδηροδρομικές γραμμές, βρέθηκε ο 35χρονος άντρας από το Νέο Πετρίτσι Σιντικής Σερρών, που η εξαφάνισή του είχε δηλωθεί το μεσημέρι του Σαββάτου από τη μητέρα του.

Η σορός του άντρα εντοπίστηκε λίγο μετά τις 11.30 το πρωί, όταν επιβάτες διερχόμενης αμαξοστοιχίας την είδαν και ενημέρωσαν τις αρχές. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, δεν υπάρχουν ενδείξεις για εγκληματική ενέργεια. Ο άντρας είχε φύγει από το σπίτι του στο Νέο Πετρίτσι το απόγευμα της Παρασκευής, αλλά καθώς δεν επέστρεψε, η μητέρα του ενημέρωσε την Αστυνομία και δήλωσε την εξαφάνισή του.

Σε tweet του Πυροσβεστικού Σώματος αναφέρεται ότι ο άντρας εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του στην περιοχή Νέο Πετρίτσι Σερρών και παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ενώ στο σημείο επιχείρησαν «πέντε πυροσβέστες με δύο οχήματα και διασωστικός σκύλος της 2ης ΕΜΑΚ ως συνδρομή στην ΕΛ.ΑΣ».

Χωρίς αισθήσεις εντοπίστηκε άνδρας στην περιοχή Νέο Πετρίτσι Σερρών και μεταφέρθηκε σε ασφαλές σημείο όπου παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Επιχείρησαν 5 #πυροσβέστες με 2 οχήματα και διασωστικός σκύλος της 2ης ΕΜΑΚ ως συνδρομή στην ΕΛ.ΑΣ

— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) October 23, 2022

Ειδήσεις σήμερα:

Ηράκλειο - Επίθεση με καυστικό υγρό: Ο καυγάς του ζευγαριού και τα ευρήματα

Φονικό τροχαίο στην Ημαθία: γνωστός των θυμάτων ο οδηγός

Κρήτη: ζευγάρι κωφών έχει ταξιδέψει σε 67 χώρες (εικόνες)