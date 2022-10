Αιτωλοακαρνανία

Τροχαίο στον Αιτωλικό: Φονική μετωπική σύγκρουση

Τροχαίο δυστύχημα με έναν νεκρό και έναν τραυματία. Πώς συνέβη η τραγωδία.

(εικόνα αρχείου)

Τροχαίο δυστύχημα, το δεύτερο σε διάστημα λιγότερο 12 ωρών, σημειώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης στα όρια του δήμου Μεσολογγίου.

Τα σωστικά συνεργεία απεγκλώβισαν χωρίς τις αισθήσεις του, τον οδηγό βαν που συγκρούστηκε μετωπικά με άλλο όχημα στο ύψος του Σταθμού στο Αιτωλικό.

Το βαν μετά την σύγκρουση ανατράπηκε εκτός δρόμου και καταπλάκωσε τον άτυχο οδηγό που είναι κάτοικος Αιτωλικού.

Επίσης τραυματισμένη διακομίστηκε στο νοσοκομείο Μεσολογγίου, η οδηγός του άλλου οχήματος, σύμφωνα με το messolonghinews.

Ολοκληρώθηκε ο απεγκλωβισμός ενός άνδρα #χωρίς_αισθήσεις απο Ε.Ι.Χ. όχημα συνεπεία τροχαίου ατυχήματος και παρελήφθη από το ΕΚΑΒ στο 25 χλμ Ε.Ο. Μεσολογγίου- Αιτωλικού . Επιχείρησαν 8 #πυροσβέστες με 4 οχήματα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) October 25, 2022

Προανάκριση για τα αίτια του δυστυχήματος διενεργεί το Τμήμα Τροχαίας Μεσολογγίου.

