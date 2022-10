Δωδεκανήσα

Ρόδος - Αυτοκτονία: γυναίκα έκοψε τον λαιμό της με αλυσοπρίονο!

Θρήνος και φρίκη στην Ρόδο για την νέα γυναίκα, που επέλεξε να βάλει τέλος στην ζωή της, με τόσο άγριο τρόπο, κόβωντας τον λαιμό της με αλυσοπρίονο.

Τέλος στη ζωή της, με τραγικό τρόπο έβαλε μια συμπολίτισσα μας 33 ετών η οποία έκοψε το λαιμό της με ένα επαναφορτιζόμενο αλυσοπρίονο!

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες η νεαρή γυναίκα αντιμετώπιζε ψυχολογικά προβλήματα.

Ακόμη, φέρεται να έχει αφησει και σημείωμα στο οποίο εξηγεί τους λόγους για τους οποίους αποφάσισε να θέσει τέρμα στη ζωή της.

Το άψυχο σώμα της 33χρονης βρέθηκε στα βράχια της παραλίας Λαδικού, στον Προφήτη Ηλία.

