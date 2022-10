Ηράκλειο

Κρήτη: Πέθανε κάνοντας ηλιοθεραπεία στη ξαπλώστρα

Σε κατάσταση σοκ η γυναίκα του 65χρονου που αντιλήφθηκε ότι ο σύντροφος της είχε χάσει τη ζωή του στην ξαπλώστρα του ξενοδοχείου.

Τις τελευταίες του διακοπές στην Κρήτη έκανε ακόμη ένας τουρίστας καθώς εντοπίστηκε νεκρός σε ξενοδοχείο του Ηρακλείου.

Σύμφωνα με πληροφορίες του cretapost, όλα συνέβησαν χθες το μεσημέρι όταν ο άτυχος 65χρονος ένιωσε αδιαθεσία την ώρα που ήταν ξαπλωμένος στην ξαπλώστρα του ξενοδοχείου και έχασε τις αισθήσεις του.

Το άψυχο σώμα του βρήκε η σύντροφός του και σε κατάσταση σοκ ειδοποίησε τους εργαζόμενους στο νοσοκομείο.

Ο 65χρονος μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Γουβών όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός του ενώ η σορός του βρίσκεται αυτή την ώρα στο ΠΑΓΝΗ για διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής.

