Τροχαίο: Νεκρός οδηγός μηχανής που “καρφώθηκε” σε δέντρο

Θανατηφόρο τροχαίο με θύμα νεαρό άνδρα. Πώς συνέβη το δυστύχημα.

Θανατηφόρο τροχαίο, με θύμα έναν 36χρονο μοτοσυκλετιστή σημειώθηκε λίγο μετά τος οκτώ το πρωί στο δρόμο από το ΠΑΓΝΗ στο χωριό Σταυράκια του Δήμου Ηρακλείου.

Το δυστύχημα σημειώθηκε, όταν η μοτοσυκλέτα που οδηγούσε ο άτυχος ανδρας, για αγνώστους λόγους, ξέφυγε από την πορεία της και προσέκρουσε σε δεντρο.

Άμεσα στο σημείο έφτασε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και δυνάμεις της αστυνομίας, ενώ η τροχαία διερευνά τα αιτία του συμβάντος.

