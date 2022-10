Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: νεκρή γυναίκα που παρασύρθηκε από αυτοκίνητο

Με αίμα βάφτηκε η άσφαλτος ανήμερα της εθνικής μας επετείου της 28ης Οκτωβρίου, στην εορτάζουσα Θεσσαλονίκη.

Τραγωδία συνέβη το πρωί της 28ης Οκτωβρίου στη Θεσσαλονίκη, όταν 27χρονη, βρήκε τραγικό θάνατο μετά από παράσυρσή της από διερχόμενο όχημα.

Πιο συγκεκριμένα, το τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε γύρω στις 10:30. Αυτοκίνητο που κινούνταν στον δρόμο από Χαριλάου προς Θέρμη, παρέσυρε την άτυχη κοπέλα με συνέπεια να τραυματιστεί σοβαρά.

Η γυναίκα μεταφέρθηκε σε κρίσιμη κατάσταση στο Παπαγεωργίου, όπου και κατέληξε.

Η ενημέρωση της Αστυνομίας για το θανατηφόρο τροχαίο αναφέρει:

Πρωινές ώρες σήμερα (28-10-2022) στην περιοχή της Θέρμης, Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο που οδηγούσε 69χρονος ημεδαπός, παρέσυρε 27χρονη ημεδαπή πεζή, με αποτέλεσμα να την τραυματίσει αρχικά σοβαρά και να μεταφερθεί σε νοσοκομείο της πόλης όπου και κατέληξε. Προανάκριση διενεργείται από το Τμήμα Τροχαίας Θέρμης.

Πηγή: thestival.gr

