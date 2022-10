Δωδεκανήσα

Κάλυμνος: Στο εδώλιο για αποπλάνηση ανήλικης

Πώς κατάφερε ο 41χρονος να αποπλανήσει το ανήλικο κορίτσι το 2016 στην Κάλυμνο.



Στο εδώλιο του Μικτού Ορκωτού Εφετείου Δωδεκανήσου θα καθίσει στις αρχές Νοεμβρίου, 41χρονος Καλύμνιος, που κατηγορείται για αποπλάνηση ενός κοριτσιού που δεν είχε συμπληρώσει το 14ο έτος της ηλικίας του.

Ο 41χρονος παραπέμφθηκε σε δίκη η οποία είχε γίνει στις αρχές Δεκεμβρίου 2016 στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Ρόδου, ενώπιον του οποίου ο κατηγορούμενος δεν εμφανίστηκε.

Η υπόθεση όμως εκδικάστηκε κανονικά, ο 41χρονος κρίθηκε ένοχος και του επιβλήθηκε ποινή κάθειρξης 8 ετών με την έφεση να μην έχει αναστέλλουσα δύναμη.

Βάση της απόφασης αυτής, ο 41χρονος εντοπίστηκε στα μέσα Απριλίου 2017 από αστυνομικούς του Τμήματος Καλύμνου, συνελήφθη και οδηγήθηκε στη φυλακή.

Ωστόσο, δια του συνηγόρου του κ. Χρήστου Μαρκογιαννάκη υπέβαλε αίτηση αναστολής εκτέλεσης απόφασης στο Μικτό Ορκωτό Εφετείο Δωδεκανήσου, η οποία έγινε δεκτή ένα μήνα αργότερα από τη σύλληψη του κατηγορούμενου και αφέθηκε ελεύθερος.

Επίσης ο ίδιος κατέθεσε έφεση και έτσι η υπόθεση προσδιορίστηκε να εκδικαστεί σε δεύτερο βαθμό στις 7 Νοεμβρίου 2022 από το Μικτό Ορκωτό Εφετείο Δωδεκανήσου.

Το περιστατικό είχε σημειωθεί, σύμφωνα με το βούλευμα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Κω με το οποίο η υπόθεση παραπέμφθηκε σε δίκη, τον Γενάρη του 2012 στην Κάλυμνο σε συγγενικό σπίτι του 41χρονου.

Εκεί, ο φερόμενος ως δράστης συνευρεύθηκε ερωτικά με την ανήλικη, η οποία το συγκεκριμένο διάστημα δεν είχε συμπληρώσει τα 14 χρόνια της!

Σε βάρος του 41χρονου ακολούθησε καταγγελία και η άσκηση ποινικής δίωξης σε βαθμό κακουργήματος. Μετά την απολογία του ο κατηγορούμενος είχε αφεθεί ελεύθερος με τους όρους της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και της εμφάνισής του μία φορά το μήνα στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής του.

πηγή: rodiaki.gr

