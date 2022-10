Αιτωλοακαρνανία

Μεσολόγγι: Έκρυβαν κάνναβη σε στάβλο - Δύο συλλήψεις (εικόνες)

Περισσότερα από 17,5 κιλά κάνναβης βρήκαν οι αστυνομικοί του Τμήματος Ασφαλείας Μεσολογγίου, μετά τις συλλήψεις δύο ανδρών σε περιοχή της πόλης.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την αστυνομία, έπειτα από την αξιοποίηση στοιχείων που είχαν συγκεντρώσει οι αστυνομικοί του Τμήματος Ασφαλείας Μεσολογγίου, πραγματοποίησαν έρευνα σε αποθήκη και στάβλο ιδιοκτησίας του ενός συλληφθέντα, όπου, μεταξύ άλλων, βρήκαν έξι κιλά και 891 γραμμάρια κάνναβης.

Σε έρευνα που ακολούθησε σε σπίτι που διαμένουν οι δύο κατηγορούμενοι, οι αστυνομικοί βρήκαν, επίσης, 10 κιλά και 789 γραμμάρια κάνναβης, μία λειτουργική ζυγαριά ακριβείας κ.ά.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Μεσολογγίου, ενώ η αστυνομία συνεχίζει τις έρευνες για την υπόθεση.

