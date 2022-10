Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη - “Παπαγεωργίου”: Ασθενής κλειδώθηκε σε θάλαμο και απειλούσε να ανατινάξει το νοσοκομείο

Γιατί απειλούσε να ανατινάξει το νοσοκομείο και πώς κατάφεραν να τον πείσουν να βγει από το θάλαμο.



Η απόφαση των γιατρών να του δώσουν εξιτήριο, όχι μόνο δεν του άρεσε αλλά τον οδήγησε στα άκρα. Ο ασθενής ταμπουρώθηκε σε θάλαμο, μέσα στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου και άρχισε να απειλεί πως αν οι γιατροί δεν αλλάξουν την απόφασή τους, ο ίδιος θα ανατίναζε το νοσοκομείο. Τη λύση έδωσαν λίγο αργότερα οι αστυνομικοί που κλήθηκαν και έσπευσαν να διαχειριστούν την κατάσταση, μπροστά στους έκπληκτους γιατρούς.

Συναγερμός σήμανε το απόγευμα του Σαββάτου 29 Οκτωβρίου στο νοσοκομείο «Παπανικολάου», στη Θεσσαλονίκη, λόγω ενός ευέξαπτου ασθενή ο οποίος έκρινε ότι δεν έχει έρθει ακόμη η ώρα να λάβει εξιτήριο και απειλούσε πως… θα τινάξει το νοσοκομείο στον αέρα!

Σύμφωνα με πληροφορίες, αργά το βράδυ του Σαββάτου ένας 65χρονος ταμπουρώθηκε στον θάλαμό του και απειλούσε πως θα ανατινάξει το νοσοκομείο! Ο λόγος; Οι γιατροί τον είχαν ενημερώσει πως θα του έδιναν εξιτήριο, με τον ίδιο να θεωρεί πως έπρεπε να συνεχίσει να νοσηλεύεται στο «Παπανικολάου».

Στο νοσοκομείο κλήθηκε η Αστυνομία αλλά και η Πυροσβεστική. Οι αστυνομικοί που έσπευσαν επί τόπου επιχείρησαν να τον πείσουν να ανοίξει την πόρτα και το επεισόδιο να λάβει τέλος. Εκείνος όμως ήταν ανένδοτος και δεν συμμορφωνόταν στις υποδείξεις των αστυνομικών.

Μετά από κάποια ώρα, οι αστυνομικοί κατάφεραν να ανοίξουν την πόρτα και να εισέλθουν στον θάλαμο. Στη θέα των αστυνομικών ο… ατίθασος ασθενής δήλωσε πως θα παραμείνει ήρεμος και δεν θα δημιουργήσει άλλο επεισόδιο.

