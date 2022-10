Κορινθία

Ξυλόκαστρο: άνδρας εντοπίστηκε νεκρός σε παραλία

Το μακάβριο εύρημα εντόπισε περαστικός και αμέσως κάλεσε τις Αρχές.

Τραγωδία συνέβη στο Ξυλόκαστρο Κορίνθου, όταν άνδρας εντοπίστηκε νεκρός σε παραλία της περιοχής.

Με χτυπήματα στο κεφάλι και χωρίς τις αισθήσεις του, εντοπίστηκε, σήμερα το πρωί, ένας άνδρας ηλικίας 68 ετών στην ελεύθερη παραλία στα Κάτω Πιτσά, του Δήμου Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης.

Συγκεκριμένα, κάτοικος της περιοχής που περπατούσε στο σημείο, αντίκρισε τον άνδρα με τραύματα και αναίσθητο και άμεσα κάλεσε το αστυνομικό Τμήμα Ξυλοκάστρου, οι οποίοι με τη σειρά τους έδωσαν σήμα στο Λιμεναρχείο. Άνδρες του λιμενικού, αστυνομικοί καθώς και ασθενοφόρο ΕΚΑΒ, μετέβησαν στο σημείο.

Ο 68χρονος διακομίστηκε με ασθενοφόρο στο Κέντρο Υγείας Ξυλοκάστρου, όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Προανάκριση για τα αίτια του συμβάντος διενεργείται από το Λιμεναρχείο Κιάτου.

Πηγή: korinthostv.gr

