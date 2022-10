Δωδεκανήσα

Τροχαίο: Νεκρός 22χρονος που είχε χάσει πατέρα και παππού στην άσφαλτο

Τραγωδία στην άσφαλτο, με μοτοσικλετιστή να αφήνει την τελευταία του πνοή, όπως και οι πρόγονοί του, στην άσφαλτο.

Ανείπωτη τραγωδία στη Ρόδο, όπου ένας 22χρονος από το χωριό Αφάντου, σκοτώθηκε με τη μηχανή του, τα ξημερώματα της Κυριακής.

Ο νεαρός έχασε τη ζωή του, όταν η μηχανή που οδηγούσε εξετράπη της πορείας της και προσέκρουσε σε σταθμευμένο όχημα, με αποτέλεσμα τον ακαριαίο θάνατο του οδηγού.

Πρόκειται για τον Αλέξανδρο Χατζηχριστοδούλου.

Σύμφωνα με πληροφορίες της "Ροδιακής", η τραγωδία αυτή αποκτά ακόμη μεγαλύτερη διάσταση, καθώς, πριν από τρία χρόνια, είχε σκοτωθεί σε τροχαίο ο πατέρας του παιδιού, ενώ στη δεκαετία του '90, τη ζωή του σε τροχαίο έχασε και ο παππούς τους.

Στο χωριό Αφάντου από όπου και κατάγεται το παλικάρι, επικρατεί θλίψη και συγκίνηση, ενώ άναυδη η τοπική κοινωνία της Ρόδου μετρά τον 27ο νεκρό της ασφάλτου από την αρχή του έτους.

