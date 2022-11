Φθιώτιδα

Λαμία - Ασέλγεια σε ανήλικη: Κάθειρξη 10 ετών σε δικηγόρο

Η απόφαση για την ενοχή του ήταν ομόφωνη. Τι υποστήριξε ο ίδιος.



Ποινή κάθειρξης 10 ετών επέβαλε το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο της Άμφισσας στον 75χρονο, σήμερα, δικηγόρο από τη Λαμία ο οποίος είχε συλληφθεί το 2019 με την κατηγορία ότι προέβη κατ΄ εξακολούθηση σε γενετήσιες πράξεις με πρόσωπο που δεν είχε συμπληρώσει τα 12 έτη.

Το δικαστήριο δεν του αναγνώρισε κανένα ελαφρυντικό από όσα ο ίδιος επικαλέσθηκε και η απόφαση για την ενοχή του, τόσο των τακτικών δικαστών όσο και των ενόρκων, ήταν ομόφωνη.

Κατά τη διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας ο ίδιος αρνήθηκε τις πράξεις που του καταλογίζονται και επανέλαβε τον ισχυρισμό που είχε καταθέσει και στην ανάκριση, ότι πρόκειται «για προϊόν σκευωρίας της μητέρας της ανήλικης με σκοπό να του αποσπάσει χρηματικά ποσά», κάτι που δεν έπεισε το δικαστήριο.

Το ίδιο το δικαστήριο αποφάσισε ότι λόγω της μεγάλης ηλικίας του θα εκτίσει την ποινή του κατ΄ οίκον, ενώ του χορηγήθηκε αναστολή εκτέλεσης της ποινής μέχρι την εκδίκαση της έφεσης που κατέθεσε.

