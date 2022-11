Βοιωτία

Κάηκε ζωντανός στο χωράφι του - Είχε βάλει φωτιά για να κάψει τα ξερόχορτα (εικόνες)

Δεύτερη τραγωδία μέσα σε λίγες ώρες, με έναν άνδρα να χάνει την ζωή του από μικρής έκτασης φωτιά, που προκάλεσε ο ίδιος.

Τραγικό τέλος βρήκε ένας άνδρας, ο οποίος εντοπίστηκε απανθρακωμένος; λίγο μετά τις 13:00 της Παρασκευής, σε αγροτική έκταση, στα Τζιμαίικα Λιβαδειάς.

Ισχυρή πυροσβεστική δύναμη, αστυνομικοί της Ασφάλειας Λιβαδειάς και διασώστες με ασθενοφόρο έφτασαν άμεσα στο σημείο.

Οι πυροσβέστες με δύο οχήματα αποσόβησαν τον κίνδυνο επέκτασης της φωτιάς στην ευρύτερη περιοχή.

Η σορός του άτυχου 78χρονου κατοίκου της Λιβαδειάς μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο και θα σταλεί για ιατροδικαστική εξέταση.

Όπως αναφέρει το tvstar.gr, το βασικό ενδεχόμενο που εξετάζει το Ανακριτικό Τμήμα της Πυροσβεστικής και οι αστυνομικοί, είναι ο ηλικιωμένος, στην προσπάθειά του να καθαρίσει από τα ξερόχορτα το ακαλλιέργητο χτήμα του, να έβαλε φωτιά στα ξερά χόρτα, όμως οι φλόγες να επεκτάθηκαν επικίνδυνα και αποτομα και στην προσπάθειά του να σβήσει τη φωτιά, να έπεσε θύμα της.

??Σορός άνδρα εντοπίστηκε κατά τη διάρκεια κατάσβεσης #πυρκαγιάς σε αγροτική έκταση, στα Τζιμαίικα του δήμου Λεβαδέων Βοιωτίας. Η πυρκαγιά τέθηκε άμεσα υπό μερικό έλεγχο και επιχειρούν 4 #πυροσβέστες με 2 οχήματα.

— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) November 4, 2022

Μόλις 24 ώρες νωρίτερα, τραγωδία με θάνατο άνδρα, που είχε πάει για να βάλει φωτιά σε καλαμιές – ξερά χόρτα εντός αγροκτήματος του, συνέβη στο Κιλελέρ

