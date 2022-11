Ηράκλειο

Ενδοοικογενειακή βία - Κρήτη: Τραυμάτισε τον σύζυγό της με μαχαίρι στο λαιμό

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο 50χρονος μετά την επίθεση νοσηλεύεται στο νοσκοκομείο.



Ένα ακόμα σοβαρό ενδοοικογενειακό επεισόδιο απασχόλησε τις προηγούμενες ώρες τις αστυνομικές αρχές του Ηρακλείου.

Αυτή τη φορά θύτης είναι μία γυναίκα και θύμα ένας άνδρας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το απόγευμα του Σαββάτου 40χρονη από τη Βουλγαρία καυγάδισε με τον 50χρονο Έλληνα σύζυγό της σε χωριό του δήμου Φαιστού όπου διαμένουν.

Κατά τη διάρκεια του επεισοδίου, η 40χρονη τραυμάτισε με μαχαίρι τον σύζυγό της στο λαιμό στέλνοντας τον στο νοσοκομείο.

Αρχικά ο 50χρονος μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Μοιρών και από εκεί στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο όπου και νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.

Για το περιστατικό ενημερώθηκε το Αστυνομικό Τμήμα της Φαιστού οι αστυνομικοί του οποίου προχώρησαν στη σύλληψη της 40χρονης.

Πηγή: ekriti.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Η κακοκαιρία “EVA” σαρώνει την χώρα - Έντονα φαινόμενα και στην Αττική (εικόνες)

Γυναικοκτονία στην Φολέγανδρο - Μητέρα Γαρυφαλλιάς: Εύχομαι το παιδί μου να είναι το τελευταίο

Πατουλίδου: Ο Τζιτζικώστας “χρησιμοποιήθηκε” από την Τουρκία για να δημιουργηθεί “θεμα” (βίντεο)