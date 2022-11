Αιτωλοακαρνανία

Γεώργιος Γκίζας: πέθανε ο τελευταίος Εύζωνας που πολέμησε τους Ιταλούς

Συγκίνηση για τον τελευταίο επιζώντα του 2/39 Συντάγματος Ευζώνων, που έγραψε χρυσές σελίδες στην εποποιία του πολέμου κατά των Ιταλών. Πως τον αποχαιρετά η ΠτΔ.

Πέθανε σε ηλικία 106 ετών, στην Ναύπακτο, ο Γεώργιος Γκίζας, ο τελευταίος εύζωνας του 2/39 Συντάγματος Ευζώνων, που έγραψε σελίδες ηρωισμού και αυταπάρνησης στον πόλεμο εναντίον των Ιταλών.

Ο εύζωνας Γεώργιος Γκίζας από τη Ναύπακτο, ως μέλος του 2/39 Συντάγματος Ευζώνων, ήταν από τους πρώτους στρατιώτες που πολέμησαν με τους Ιταλούς.

Σε ανάρτηση της στα social media, η Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελλαροπούλου αναφέρει «Έφυγε από κοντά μας και ο τελευταίος μαχητής του ηρωικού 2/39 Συντάγματος Ευζώνων, που πολέμησε το '40 για την ελευθερία μας. Ο θάνατος του Γεωργίου Γκίζα, στον απόηχο της εθνικής επετείου του «ΟΧΙ», μας συγκινεί πολύ. Θερμά συλλυπητήρια στους οικείους του».

Το 2021 ο δήμαρχος Ναυπακτίας, Βασίλης Γκίζας, τον είχε τιμήσει, κάτι που αναφέρει και σε ανάρτηση που έκανε για τον θάνατο του Γεώργιου Γκίζα.

Η ανάρτηση του δημάρχου: «Αποχαιρετούμε με συγκίνηση τον 106χρονο Γεώργιο Γκίζα, τον τελευταίο Εύζωνα του ηρωϊκού 2/39 Σ.Ε. του ελληνοϊταλικού μετώπου. Πριν από ένα χρόνο, ανήμερα της 28ης Οκτωβρίου, σε μία ιδιαίτερη στιγμή για όλους μας, τιμήσαμε στο πρόσωπό του τους Έλληνες αγωνιστές. Αιωνία του η μνήμη!».

