Ημαθία

Ημαθία - Τροχαίο με θύμα 14χρονη: Στο εδώλιο 23χρονος

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ένταση στο Εφετείο για το τροχαίο με θύμα 14χρονη. Γυρνούσε από φροντιστήριο και παρασύρθηκε από ΙΧ σε κεντρικό δρόμο της Αλεξάνδρειας Ημαθίας.

Εν μέσω έντασης ξεκίνησε η δευτεροβάθμια δίκη για τον θάνατο 14χρονης μαθήτριας, η οποία, επιστρέφοντας από το φροντιστήριο και προσπαθώντας να διασχίσει διάβαση πεζών σε κεντρικό δρόμο της Αλεξάνδρειας Ημαθίας, παρασύρθηκε από αυτοκίνητο, το οποίο κινούταν με ιλιγγιώδη ταχύτητα, με συνέπεια η ανήλικη να υποκύψει στα βαρύτατα τραύματά της.

Το θανατηφόρο τροχαίο συνέβη τον Μάρτιο του 2017 και στο εδώλιο του κατηγορουμένου παραπέμφθηκε να δικαστεί για κακούργημα ο 23χρονος - σήμερα - οδηγός του οχήματος. Σύμφωνα με τις πραγματογνωμοσύνες, οδηγούσε αυτοκίνητο που ήταν παραποιημένο ("φτιαγμένο") και επιπλέον είχε φθαρμένα ελαστικά. Πρωτόδικα είχε καταδικαστεί από το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Πολυγύρου Χαλκιδικής σε κάθειρξη 6,5 ετών, καθώς κρίθηκε ένοχος για διατάραξη ασφάλειας συγκοινωνιών από την οποία επήλθε θάνατος, ανθρωποκτονία από αμέλεια και παραβάσεις του ΚΟΚ. Αφέθηκε ελεύθερος ενόψει του Εφετείου.

Η εφετειακή δίκη ξεκίνησε το πρωί με την κατάθεση του πατέρα της 14χρονης. Κρατώντας στα χέρια του φωτογραφία της αδικοχαμένης κόρης του και συναισθηματικά φορτισμένος, έκανε λόγο για «δολοφονία» καταγγέλλοντας προσπάθεια «συγκάλυψης» των πραγματικών περιστατικών, εκ μέρους της πλευράς του κατηγορουμένου. «Έτρεχε σε πολυσύχναστο δρόμο με 130-140 χλμ./ ώρα, μπορεί και παραπάνω. Το όχημα ήταν κατασκευασμένο για 900 κυβικά και με τις παραποιήσεις στην μηχανή άλλαξε τις προδιαγραφές του. Εάν ήταν "μανίσιο" το αμάξι, η κόρη μου μπορεί να ζούσε σήμερα. Οδηγούσε "δολοφονικό" εργαλείο. Είναι σαν να βάζουμε σε κάρο μία σούπερ μηχανή», είπε μεταξύ άλλων ο μάρτυρας.

Καθώς οι τόνοι ανέβηκαν κατά την εξέταση του πατέρα, το δικαστήριο χρειάστηκε να διακόψει τη διαδικασία, για να ηρεμήσουν τα πνεύματα. Η μητέρα της ανήλικης, από την πλευρά της, χαρακτήρισε το όχημα ως «όπλο», το οποίο χρησιμοποιούσε ο οδηγός για να κάνει «επίδειξη».

Η δίκη είναι σε εξέλιξη με την εξέταση των υπολοίπων μαρτύρων του κατηγορητηρίου.

Ειδήσεις σήμερα:

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 τη Δευτέρα

Κρήτη: Viral ο οδηγός που μετέφερε διπλό στρώμα με μηχανάκι! (εικόνες)

Πανσέληνος και ολική έκλειψη Σελήνης την Τρίτη - Που θα γίνει ορατή