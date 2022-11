Σέρρες

Σέρρες: Ισόβια για τη δολοφονία 20χρονου από 22χρονο

τι υποστήριξε στην απολογία του ο νεαρός, πριν από την αποφαση του δικαστηρίου.

Ισόβια κάθειρξη και επιπλέον φυλάκιση 4 ετών, είναι η ετυμηγορία του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου Θεσσαλονίκης σε βάρος του 22χρονου που κρίθηκε ένοχος για τη δολοφονία του 20χρονου, τον Αύγουστο του 2021, στην 'Ανω Καμήλα Σερρών. Το Δικαστήριο τον καταδίκασε για ανθρωποκτονία με δόλο, παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία, χωρίς να του αναγνωρίσει κανένα ελαφρυντικό. Μετά την έκδοση της απόφασης, ο 22χρονος επέστρεψε στις φυλακές. Στο άκουσμα της ετυμηγορίας ο πατέρας του δολοφονηθέντος ξέσπασε και απευθυνόμενος προς τον δράστη είπε «έκαψες όλη την οικογένεια...».

Το έγκλημα που φαίνεται να τελέστηκε για τα... μάτια μίας κοπέλας, με την οποία συνδεόταν παλιότερα ο δράστης και η οποία συνήψε εν συνεχεία σχέση με το θύμα, είχε απασχολήσει το πανελλήνιο. Αίσθηση είχε προκαλέσει ανάρτηση του 22χρονου, 8 λεπτά αφότου διέπραξε τη δολοφονία, με φωτογραφία και βίντεο στα οποία απεικονιζόταν το φονικό όπλο, συνοδεύοντας το υλικό αυτό με το σχόλιο «κάθε φορά που σφάζω κάποιον το ανεβάζω στόρι...».

Νωρίτερα, στην απολογία του ο 22χρονος ανέφερε ότι δέχθηκε αρχικά επίθεση από το θύμα και είπε: «πάνω στη φασαρία, έψαχνα κάτι να προστατευτώ». Τόνισε δε, ότι το μαχαίρι το είχε μαζί του «όχι για να προκαλέσω κακό, αλλά για εκφοβισμό», όπως ανέφερε. «Δεν ήξερα που χτυπούσα, δεν είχα ορατότητα» σημείωσε, ενώ ερωτηθείς για το «στόρι» που ανέβασε μετά το αιματηρό επεισόδιο είπε ότι δεν γνώριζε για τη θανατηφόρα κατάληξη και επικαλέστηκε ότι βρισκόταν υπό την επήρεια ναρκωτικών. Ζήτησε συγγνώμη από την οικογένεια του θύματος μόνο όταν ρωτήθηκε σχετικά από την εισαγγελική έδρα για το εάν μετάνιωσε για την πράξη του.

Ένταση προκλήθηκε - προς στιγμήν - κατά την απολογία του, όταν ο πατέρας του θύματος παρενέβη και σε έντονο ύφος ρώτησε τον δράστη «Γιατί το έκανες; Ξέρεις τι έκανες;». Με την παρέμβαση των αστυνομικών τα πνεύματα ηρέμησαν και η διαδικασία συνεχίστηκε κανονικά.

Τι ανέφερε το κατηγορητήριο

Το έγκλημα συνέβη τα μεσάνυχτα της 10ης Αυγούστου 2021 όταν θύτης και θύμα συναντήθηκαν αρχικά σε στάση του ΚΤΕΛ στην 'Ανω Καμήλα, όπου φαίνεται πως ο πρώτος έστειλε δύο ηχητικά μηνύματα σε μία 17χρονη, με την οποία διατηρούσε παλιότερα ερωτική σχέση και η οποία συνδεόταν με τον δεύτερο. Συνοδεία δύο γνωστών τους πήγαν - εν συνεχεία - με δίκυκλες μηχανές στο πάρκο της 'Ανω Καμήλας όπου μετά από διαπληκτισμό ο κατηγορούμενος - σύμφωνα με τη δικογραφία - μαχαίρωσε με αναδιπλούμενο στιλέτο τον 20χρονο τραυματίζοντάς τον θανάσιμα. Όπως αναφέρεται στην ίδια δικογραφία, απευθυνόμενος προς τον παθόντα ο δράστης φέρεται να του είπε «ψόφα...».

Εκτός από το στόρι που ανέβασε στο κοινωνικό μέσο δικτύωσης, ο κατηγορούμενος έστειλε μήνυμα στην 17χρονη λέγοντας της τα εξής: «Πες τον δικό σου περαστικά και την επόμενη φορά […] αυτά γίνονται σε έναν καβγά και ξέρεις ότι εσύ φταις για αυτό...». Κατόπιν αστυνομικών αναζητήσεων ο δράστης εντοπίστηκε σε ακατοίκητη οικία στο Λιβαδοχώρι Σερρών όπου επιχείρησε μάταια να διαφύγει. Στην κατοχή του βρέθηκε το φονικό μαχαίρι πάνω στο οποίο υπήρχαν εμφανή σημάδια αποξηραμένου αίματος.

