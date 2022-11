Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη - Ξυλοδαρμός μαθητή σε ΕΠΑΛ: Συγκλονίζει ο πατέρας του μιλώντας στον ΑΝΤ1 (βίντεο)

Τον 15χρονο χτύπησαν πάνω από 10 άτομα όπως κατήγγειλε. Έχει υποστεί κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Συνελήφθησαν δυο ανήλικοι.



Ακόμα ένα άγριο περιστατικό ξυλοδαρμού μαθητή σε ΕΠΑΛ στη Θεσσαλονίκη, έρχεται να προστεθεί στον κατάλογο βίας με παρόμοια περιστατικά. Για τον ξυλοδαρμό ενός 15χρονου, συνελήφθησαν ένας 17χρονος και ένας 18χρονος, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία.

Ο πατέρας του παιδιού που τραυμάτισαν οι δύο ανήλικοι, συγκλονίζει, μιλώντας στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Καλημέρα Ελλάδα».

Όπως είπε στις 24 Οκτωβρίου το πρωί το παιδί πήγε σχολείο και στις 10.00 τον πήρε τηλέφωνο και του είπε «μπαμπά με χτύπησαν». Σε 10 λεπτά ήμουν εκεί. Το είδα χτυπημένο και μελανιασμένο, ανέφερε ο πατέρας.

Όπως του περιέγραψε ο γιος του εκεί που καθόντουσαν με τον συμμαθητή του αισθάνθηκαν να γίνεται ένα ντου και του είπε ο φίλος του να τρέξουν για να απομακρυνθούν, αλλά το παιδί δεν πρόλαβέ να φύγει, τον έπιασαν περίπου 10 με -15 άτομα και τον χτύπησαν άσχημα. «Του έριξαν μπουνιές και κλωτσιές, τον έβαλαν κάτω και τον πατούσαν. Το παιδί έχει κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις», είπε ο πατέρας.

Όπως περιέγραψε ο πατέρας το παιδί πήγε στον Διευθυντή του σχολείου είπε να πάρουμε τον πατέρα μου και ο διευθυντής είπε όχι και να περιμένει να του λύσουν εκείνοι. Ο γιος του όταν ο Διευθυντής βγήκε από το γραφείο πήρε κρυφά τηλέφωνο τον πατέρα του.

«Μόλις πήγα σχολεία πήρα τηλέφωνο την Αστυνομία. Πέντε λεπτά πριν έρθει η Αστυνομία εμφανίστηκαν δυο παιδιά», ηλικίας 17 και 18 ετών και «είπαν ότι αναλαμβάνουμε εμείς την ευθύνη». « Συνελήφθησαν αυτά τα παιδιά, αφού υποβάλαμε μηνύσεις και το παιδί μου πήγε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου», είπε ακόμα ο πατέρας, ο οποίος κάνει λόγο για συμμορία ανηλίκων.

