Θεσσαλονίκη

ΕΠΑΛ - Θεσσαλονίκη: Βανδαλισμοί, ζημιές και συλλήψεις (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μπήκαν στον «Ευκλείδη» και προκάλεσαν εκτεταμένες ζημιές. Συνελήφθησαν δέκα νεαροί.

«Γυαλιά - καρφιά» τα έκαναν νεαροί, χθες το βράδυ, στο 15ο ΕΠΑΛ, στο σχολικό συγκρότημα «Ευκλείδης», που βρίσκεται στην οδό Κατσιμίδη, στη Θεσσαλονίκη. Αφού εισήλθαν στο σχολείο, προκάλεσαν ευρείας έκτασης φθορές τόσο στο εσωτερικό του κτιρίου όσο και στον αύλειο χώρο, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.

Η άμεση κινητοποίηση της αστυνομίας οδήγησε στην αυτόφωρη σύλληψη δέκα νεαρών (ηλικίας από 14 έως 19 ετών), σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία, από το Αστυνομικό Τμήμα Τούμπας - Τριανδρίας, για διατάραξη λειτουργίας υπηρεσίας και φθορά ξένης ιδιοκτησίας.

Με προφορική εντολή του εισαγγελέα, οι συλληφθέντες αφέθηκαν ελεύθεροι και αναμένεται να οριστεί δικάσιμος, αφού προηγουμένως η δικογραφία υποβληθεί αρμοδίως.

Φωτογραφίες: voria.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Πόλεμος στην Ουκρανία - Κίεβο: Επιθέσεις με drone “καμικάζι” σε πολυκατοικίες

Κολωνός - Δικηγόρος 33χρονου: η 12χρονη ζητούσε να καλύψει τα παράθυρα του αυτοκινήτου

ΑΤ Ομόνοιας - Ζορμπάς για 19χρονη: Δεν υπήρξε βιασμός, αλλά επαφές με συναίνεση