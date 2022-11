Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Απαγωγή από τοκογλύφους κατήγγειλε 23χρονος

Τι υποστηρίζει ο 23χρονος και ποια είναι η εκδοχή των κατηγορουμένων. Το χρέος, τα κρυπτονομίσματα και οι μαρτυρίες.

Ένας 23χρονος στη Θεσσαλονίκη κατήγγειλε πως μία ομάδα νεαρών τον απήγαγε, τον οδήγησε σε έρημη τοποθεσία και τον απείλησαν με χρήση όπλου επειδή τους χρωστούσε χρήματα. Για την υπόθεση κατηγορούνται πέντε άτομα για εκβίαση από κοινού, τελεσθείσα και σε απόπειρα, τοκογλυφία κατ’ εξακολούθηση, αρπαγή από κοινού καθώς και για παραβάσεις των Νόμων περί όπλων και περί ναρκωτικών.

Ο 23χρονος υποστήριξε πως αρχικά είχε δανειστεί από ομάδα νεαρών το χρηματικό ποσό των 1.000 ευρώ, λόγω οικονομικών προβλημάτων που αντιμετώπιζε και στις αρχές Αυγούστου δανείστηκε εκ νέου 2.000 ευρώ, με εκείνους να του ζητούν πίσω 4.000 ευρώ. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Mega, o 23χρονος ζήτησε παράταση για να πληρώσει το χρέος του, κάτι που δεν έγινε δεκτό, και όπως υποστηρίζει ο ίδιος τότε ήταν που ξεκίνησαν οι απειλές.

«Αρχές Αυγούστου του 2022 συναντήθηκα με τον 21χρονο στην περιοχή του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης και δανείστηκα εκ νέου το χρηματικό ποσό των 2.000 ευρώ, με απαίτηση να του επιστρέψω στις 05/09/2022 το χρηματικό ποσό των 4.000 ευρώ, ζητώντας από μέρους μου παράταση σχετικά με το χρονικό διάστημα αποπληρωμής, χωρίς όμως να γίνει αυτό δεκτό. Μέχρι και τις 07/09/2022 δεχόμουν απειλές μέσω Telegram, όπου μου ανέφερε ενδεικτικά: “θα βρεις τα λεφτά αλλιώς θα μιλήσουν τα όπλα”, “θα έρθω στο σπίτι σου και θα κάνω κακό σε εσένα και την οικογένειά σου”, “θα σε μαχαιρώσω” και “θα σου κόψω τα άκρα”».

Ωστόσο, άλλη είναι η εκδοχή που παρουσιάζει ο 21χρονος κατηγορούμενος, ο οποίος ισχυρίστηκε ότι δάνεισε χρήματα στον 23χρονο για να επενδύσει στα κρυπτονομίσματα κι εκείνος στη συνέχεια εξαφανίστηκε.

«Του είχα δώσει τα χρήματα για να τα επενδύσει σε κρυπτονομίσματα κι εκείνος εξαφανίστηκε. Του είπα ότι έχω μάθει ότι χρωστάει και αλλού λεφτά και μου λέει “για να με πιστέψεις ότι θα σου δώσω κεφάλαιο και ότι δεν θα σε κοροϊδέψω πάρε τα κλειδιά από το αμάξι μου”. Εγώ του είπα δεν τα θέλω, απλά μη με κοροϊδεύεις και μη με αποφεύγεις. Αυτός μου είπε για να έχουμε φιλική σχέση να πάρω τα κλειδιά του αμαξιού, τα πήρα τα κλειδιά και έφυγα».

Παράλληλα, ένας 22χρονος κατηγορούμενος για την υπόθεση δήλωσε στην κατάθεσή του ότι είχε δανείσει χρήματα στον 23χρονο, ο οποίος καθυστερούσε να του επιστρέψει τα κέρδη του. «Είχα επενδύσει σε κρυπτονομίσματα πριν δύο μήνες στον 23χρονο και περίμενα να πάρω τα κέρδη μου, τα καθυστερούσε όμως. Και σε άλλους πελάτες τα καθυστερούσε και τους έλεγε ότι στη χειρότερη θα πάρουν το κεφάλαιό τους πίσω. Σε εμένα όμως είχε καθυστερήσει πολύ παραπάνω απ’ ό,τι έλεγε και κάθε φορά μου τα άλλαζε, ότι η πλατφόρμα δεν τον άφηνε να πάρω τα κέρδη μου».

Για την υπόθεση κατηγορούνται πέντε άτομα. Οι τέσσερις από αυτούς ασχολούνται με πολεμικές τέχνες, ενώ τρεις από αυτούς είναι μέλη του ιδιου αθλητικού συλλόγου.

