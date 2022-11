Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: “Υπάλληλοι” της ΔΕΗ ξάφρισαν κοσμήματα από σπίτι

Εξαπάτησαν 68χρονο και με τη μέθοδο της απασχόλησης του άρπαξαν κοσμήματα μεγάλης αξίας. Ποιο κρύβονται πίσω από την κλοπή.

Δικογραφία σχηματίστηκε σε βάρος 26χρονου, ο οποίος, μαζί με συνεργό του, προσποιήθηκαν τους υπαλλήλους της ΔΕΗ και προσέγγισαν 68χρονο, από το διαμέρισμα του οποίου με τη μέθοδο της απασχόλησης, αφαίρεσαν κοσμήματα συνολικής αξίας 3.000 ευρώ -κατά δήλωση του παθόντα.

Τα στοιχεία της ταυτότητας του δεύτερου ατόμου δεν έχουν ακόμη ταυτοποιηθεί, ενώ οι έρευνες Αστυνομικών του Τμήματος Ασφαλείας Τούμπας - Τριανδρίας, συνεχίζονται για τον εντοπισμό τυχόν άλλων παθόντων.

