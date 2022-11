Πέλλα

Φωτιά σε συνεργείο αυτοκινήτων - Καταστράφηκαν ΙΧ και μηχανές

Παρανάλωμα του πυρός έγιναν μηχανές και αυτοκίνητα μετά από φωτιά που ξέσπασε σε επιχείρηση.

Εκτεταμένες ζημιές προκλήθηκαν από φωτιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα σήμερα σε συνεργείο αυτοκινήτων στην Έδεσσα.

Σύμφωνα με πληροφορίες από την πυρκαγιά κάηκαν τρία οχήματα και μοτοσυκλέτες που ήταν εντός της επιχείρησης, η οποία βρίσκεται εκτός της οικιστικής ζώνης.

Αρχικά ο κόσμος άκουσε εκρήξεις και στη συνέχεια δημιουργήθηκε ένα μαύρο σύννεφο καπνού, που έγινε ορατό από διάφορα σημεία της πόλης.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης της πυρκαγιάς συμμετείχαν 13 πυροσβέστες με έξι οχήματα και υπήρξε συνδρομή από υδροφόρα του δήμου.

Κατεσβέσθη #πυρκαγιά σε χώρο επιχείρησης στην Έδεσσα. Επιχείρησαν 13 #πυροσβέστες με 6 οχήματα. Συνδρομή από υδροφόρα ΟΤΑ.

— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) November 13, 2022

