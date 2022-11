Λάρισα

Λάρισα: Χτύπησαν ηλικιωμένη για 5 ευρώ!

Στιγμές τρόμου για ηλικιωμένη στη Λάρισα που έπεσε θύμα ληστείας. Την χτύπησαν, την τραυμάτισαν και της "βούτηξαν" το πορτοφόλι που περιείχε μόλις 5 ευρώ.

Εφιαλτικές στιγμές έζησε μια ηλικιωμένη στη Λάρισα, που έπεσε θύμα ληστείας. Η γυναίκα τραυματίστηκε ελαφρά στο κεφάλι και στο χέρι, πέφτοντας στον δρόμο.

Ο δράστης, σύμφωνα με πληροφορίες, πλησίασε την 77χρονη, την έσπρωξε με δύναμη και την χτύπησε με άγνωστο αντικείμενο, καταφέρνοντας έτσι να της κλέψει το πορτοφόλι της, που περιείχε μόλις 5 ευρώ, καθώς και την αναπηρική κάρτα του συζύγου της.

Η άτυχη γυναίκα, έπεσε στο έδαφος και τραυματίστηκε, με αποτέλεσμα να χρειαστεί να μεταφερθεί στο νοσοκομείο για την παροχή των πρώτων βοηθειών. Ο «τσαντάκιας» έγινε αντιληπτός από διερχόμενο Λαρισαίο, ο οποίος τον καταδίωξε έως την πλατεία Ανθούπολης, εκεί ωστόσο έχασε την οπτική επαφή μαζί του. Έτσι, ο δράστης κατάφερε να ξεφύγει. Ωστόσο έχει ταυτοποιηθεί και αναζητείται από την ΕΛ.ΑΣ.

