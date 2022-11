Μαγνησία

Εξαφάνιση στη Μαγνησία: Αγωνία για 80χρονο - Βρέθηκαν τα ρούχα του

Πότε και πού χάθηκαν τα ίχνη του η λικιωμένου. Τι αναφέρουν οι πρώτες πληρφοορίες.

Μεγάλη κινητοποίηση βρίσκεται σε εξέλιξη για τον εντοπισμό ενός ηλικιωμένου στη Μαγνησία, ο οποίος αγνοείται από την Κυριακή το πρωί.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 80 χρόνος άνδρας μετέβη σε καλυβάκι που διαθέτει στην ευρύτερη περιοχή του Αλμυρού, όπου και βρέθηκαν τα ρούχα του και το εσώρουχο του.

Οι Αρχές πιθανολογούν ότι τα έβγαλε για να κολυμπήσει και έκτοτε χάθηκαν τα ίχνη του.

Με το πρώτο φως της ημέρας άρχισαν έρευνες για τον εντοπισμό του, ένα 24ωρο μετά την εξαφάνισή του.

Στις έρευνες συμμετέχουν άνδρες του Λιμενικού Σώματος και της Λέσχης Ειδικών Δυνάμεων Μαγνησίας τόσο εντός του Παγασητικού, όσο και στην ξηρά.

Πηγή: thenewspaper.gr

