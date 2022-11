Λέσβος

Λέσβος: Βρέθηκε η μητέρα τριών παιδιών που είχε εξαφανιστεί

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τέλος στο θρίλερ με την εξαφάνιση νεαρής μητέρας. Την βρήκε ο σύζυγός της. Πού την εντόπισε και σε τι κατάσταση.

Τέλος στο θρίλερ με την εξαφάνιση 34χρονης, μητέρα τριών παιδιών, που είχε εξαφανιστεί από το σπίτι της στις 12 Νοεμβρίου και είχε συγκλονίσει το Πλωμάρι.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τη γυναίκα εντόπισε ο σύζυγός της στον εξωτερικό χώρο εγκαταλελειμμένου οικήματος πολύ κοντά στο σπίτι της.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η 34χρονη είναι ταλαιπωρημένη και αφυδατωμένη και μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Μυτιλήνης για να γίνουν οι απαραίτητες εξετάσεις.

Οι αστυνομικές αρχές ερευνούν με προσοχή την υπόθεση εξετάζοντας όλα τα σενάρια για τους λόγους που οδήγησαν τη γυναίκα να φύγει από το σπίτι της.

Υπενθυμίζεται ότι, όπως έγινε γνωστό, λίγες μέρες πριν από την εξαφάνιση της 34χρονης μητέρας, η 6χρονη κόρη της μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο από τον θείο της, ο οποίος είπε στους γιατρούς πως το παιδί έπεσε από το μπαλκόνι. Οι γιατροί ωστόσο που εξέτασαν την 6χρονη δήλωσαν πως τα τραύματα που φέρει δεν συνάδουν με πτώση. Τότε αποφάσισαν να επικοινωνήσουν με την Αστυνομία.

Μετά από λίγες μέρες, ο 35χρονος σύζυγος της Ρουμανικής καταγωγής πήγε στο Αστυνομικό Τμήμα και δήλωσε την εξαφάνιση της.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε το Mega, ο 35χρονος και η σύντροφός του κατοικούν μόνιμα στην κοινότητα Μεγαλοχωρίου. Το βράδυ της Πέμπτης 10 Νοεμβρίου, η γυναίκα, σύμφωνα με τις αναφορές του συντρόφου της και τα όσα κατέθεσε στην αστυνομία όταν δήλωσε την εξαφάνισή της, βρισκόταν έξω από το σπίτι.

Όταν εκείνος της ζήτησε να μπει μέσα, εκείνη έφυγε προς άγνωστη κατεύθυνση. Από τότε δεν επικοινώνησε ούτε με τον ίδιο ούτε και με κάποιον συγγενή ή φίλο.

Ειδήσεις σήμερα:

Ληστές φίμωσαν, ξυλοκόπησαν μητέρα και απείλησαν να της πάρουν το παιδί

“The 2Night Show”: Ο Μιχάλης Πανάδης εξηγεί πώς σταμάτησε να σνομπάρει την τηλεόραση (βίντεο)

Τένις: Ο Αλκαράθ έγραψε Ιστορία