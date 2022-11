Σέρρες

Σέρρες: νεκρός μετά από σύγκρουση τρακτέρ με ΙΧ (εικόνες)

Ακόμη μία τραγωδία στην άσφαλτο έλαβε χώρα αυτή τη φορά στις Σέρρες.

Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε το μεσημέρι στο 1ο χλμ. της επαρχιακής οδού Νιγρίτας - Ανθής, στις Σέρρες, όπου τρακτέρ, υπό άγνωστες συνθήκες, συγκρούστηκε με Ι.Χ. αυτοκίνητο.

Αποτέλεσμα της σύγκρουσης ήταν ο θανάσιμος τραυματισμός του 72χρονου οδηγού του τρακτέρ. Διακομίστηκε σε νοσοκομείο της περιοχής όπου λίγη ώρα αργότερα υπέκυψε στα τραύματά του.

Τραύματα υπέστη και ο 46χρονος οδηγός του Ι.Χ. Το Αστυνομικό Τμήμα Βισαλτίας διεξάγει ήδη έρευνες για το τροχαίο δυστύχημα.

