Λάρισα

Λάρισα: Απόδραση κρατουμένου από το Νοσοκομείο

Πρόκειται για 38χρονο βαρυποινίτη που νοσηλευόταν φρουρούμενος.

Απόδραση κρατουμένου σημειώθηκε περίπου τα μεσάνυχτα της Πέμπτης προς Παρασκευή, από το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας, όπου 38χρονος νοσηλευόταν φρουρούμενος.

Ο δραπέτης εξέτιε ποινή κάθειρξης 20 ετών, ενώ από τις αρχές Αυγούστου ήταν κρατούμενος στις Φυλακές Λάρισας.

Μέχρι αυτή τη στιγμή δεν έχει γίνει γνωστό πως κατάφερε να αποδράσει, ενώ η ΕΛ.ΑΣ έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του.

