Κακοκαιρία “Fobos”: Ξηλώθηκε προβλήτα στο Μεσολόγγι (εικόνες)

Σοβαρές καταστροφές προκάλεσε στο Μεσολόγγι η κακοκαιρία που πλήττει την περιοχή.

Η κακοκαιρία «Fobos» χτύπησε αργά το απόγευμα το Μεσολόγγι. Δυνατοί άνεμοι με συνδυασμό έντονη βροχόπτωση δημιούργησαν προβλήματα στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Μεσολογγίου.

Το πιο σοβαρό περιστατικό είναι στο καταφύγιο καϊκιών στο λιμάνι Μεσολογγίου. Οι άνεμοι ξήλωσαν τον κυματοθραύστη και έναν προβλήτα.

Έχουν παρασυρθεί προς την ξηρά παρασύροντας επαγγελματικά αλιευτικά σκάφη και κότερα.

Πληρώματα του Λιμεναρχείου Μεσολογγίου μαζί με τους ιδιοκτήτες των έσπευσαν στο σημείο, ώστε να σώσουν ό,τι μπορέσουν.

