Θεσσαλονίκη - Παιδική πορνογραφία: Στα δικαστήρια ο Γερμανός που υποδυόταν τον αστυνομικό

Τι έδειξαν τα αρχεία του 35χρονου άνδρα στην κατοχή του οποίου βρέθηκε υλικό παιδικής πορνογραφίας.

Της Πωλίνας Κολοκοτρώνη

Προθεσμία για να απολογηθεί σε ανακριτή την Τετάρτη πήρε ο 35χρονος Γερμανός που παρίστανε τον αστυνομικό και στην κατοχή του βρέθηκε υλικό παιδικής πορνογραφίας.

Ο άνδρας, προσποιούταν πως είναι αστυνομικός και διέδιδε πως είναι στέλεχος σε ειδικό κλιμάκιο που εντοπίζει παιδόφιλους. Μπορεί αυτός να ήταν ο ρόλος που προσποιούταν, όμως, στους ...συναδέλφους του που τον συνέλαβαν δεν είπε λέξη.



Οι αρχές άρχισαν να τον ερευνούν, μετά από καταγγελίες, ότι παριστάνει, πότε τον Έλληνα και πότε τον Γερμανό αστυνομικό. Σε βάρος του διαπιστώθηκε πως εκκρεμεί διεθνές ένταλμα σύλληψης για κυβερνοέγκληματα και απάτες. Η εξέταση του κινητού τηλεφώνου του, μετά τη σύλληψη, έδειξε πως κατείχε και δεκάδες αρχεία παιδικής πορνογραφίας, με ανηλίκους κάτω των 12 ετών και σε βάρος του ασκήθηκαν και νέες διώξεις.

Όπως αναφέρει μαρτυρία γείτονα, «Από πληροφορίες έμαθα ότι μένει εδώ και πριν ένα μήνα νοικιάστηκε. Ότι έκανε τον αστυνομικό τον ψάχνουν στη Γερμανία την Ελλάδα».

Με κατηγορίες για πορνογραφία ανηλίκων, αντιποίηση αρχής, πλαστογραφία και χρήση πλαστού εγγράφου, παραπέμφθηκε να απολογηθεί σε ανακριτή ο 35χρονος, που ζήτησε 48ωρη προθεσμία. Την Τετάρτη ο κατηγορούμενος αναμένεται να βρεθεί και πάλι ενώπιον των ανακριτικών αρχών.

