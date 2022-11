Θεσσαλονίκη

Τροχαίο: Οδηγός παρέσυρε 21χρονη και την εγκατέλειψε αιμόφυρτη (εικόνες)

Αναζητείται από την Αστυνομία ο οδηγός του οχήματος. Στο νοσοκομείο η κοπέλα. Ποια είναι η κατάσταση της υγείας της.



Τροχαίο με εγκατάλειψη σημειώθηκε γύρω στη 01:20 τα ξημερώματα, στην οδό Εγνατία, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Νεαρή γυναίκα, 21 ετών, παρασύρθηκε από Ι.Χ. αυτοκίνητο στην προσπάθειά της να διασχίσει τον δρόμο, στο ύψος της Καμάρας.

Ο οδηγός την εγκατέλειψε αιμόφυρτη και βαριά τραυματισμένη στο οδόστρωμα και έκτοτε αναζητείται. Το περιστατικό σημειώθηκε μπροστά στα έντρομα μάτια δεκάδων περαστικών. Κάποιοι από αυτούς έσπευσαν να βοηθήσουν την κοπέλα.

Η 21χρονη διακομίστηκε στο Νοσοκομείο Παπαγεωργίου και η κατάσταση της υγείας της, σύμφωνα με πληροφορίες, είναι σοβαρή.

Σύμφωνα με πληροφορίες, εγκαταλελειμμένο σε πλαγιά της Περιφερειακής Οδού Θεσσαλονίκης, κοντά στον κόμβο Ασβεστοχωρίου, βρέθηκε Ι.Χ. αυτοκίνητο το οποίο φέρεται να εμπλέκεται στο τροχαίο ατύχημα.

Διερχόμενοι οδηγοί εντόπισαν το χτυπημένο (από την πλευρά του συνοδηγού) όχημα και ειδοποίησαν την Τροχαία Θεσσαλονίκης. Όπως έγινε γνωστό, δεν φέρει πινακίδες κυκλοφορίας, ενώ άγνωστος παραμένει μέχρι στιγμής ο ιδιοκτήτης του.

