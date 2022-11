Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Λεωφορείο του ΟΑΣΘ με βλάβη στα φρένα - Λιποθύμησε ο οδηγός

Ο οδηγός κατάφερε την τελευταία στιγμή να σταματήσει το λεωφορείο και στην συνέχεια λιποθύμησε. Τι υποστηρίζει ο ΟΑΣΘ για το περιστατικό.



Ένα σοβαρό περιστατικό, το οποίο δεν είχε ευτυχώς περαιτέρω δυσάρεστες συνέπειες χάρη στην ψυχραιμία την οποία επέδειξε ο οδηγός, συνέβη πριν από μερικές ημέρες με λεωφορείο του ΟΑΣΘ. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με πληροφορίες, οδηγός ο οποίος εργαζόταν στη λεωφορειακή γραμμή Νο 10 (Χαριλάου – Νέος Σιδηροδρομικός Σταθμός) διαπίστωσε ότι τα φρένα του λεωφορείου δεν λειτουργούσαν.

Επρόκειτο για όχημα 18 μέτρων από τα μεταχειρισμένα τα οποία έχει μισθώσει ο ΟΑΣΘ. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες ο οδηγός κατάφερε τελικά να ακινητοποιήσει το λεωφορείο, το οποίο βρισκόταν εκείνη την ώρα σε απόσταση μιας στάσης από την αφετηρία της Νέας Ελβετίας, χωρίς ευτυχώς να προκληθεί ατύχημα.

Αμέσως ειδοποίησετην αρμόδια υπηρεσία του ΟΑΣΘ για το συμβάν και στη συνέχεια, λόγω του μεγάλου στρες στο οποίο είχε υποβληθεί ένιωσε πόνους στο στήθος, ενημέρωσε και γι' αυτό τους συναδέλφους του κι έπειτα λιποθύμησε.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ το οποίο παρέλαβε τον οδηγό και τον μετέφερε στο νοσοκομείο “Γ. Γεννηματάς”. Σύμφωνα με πληροφορίες οι γιατροί παρείχαν τη δέουσα φροντίδα στον οδηγό, προέβησαν σε όλες τις απαραίτητες εξετάσεις και στη συνέχεια του επέτρεψαν να αποχωρήσει για να πάει στο σπίτι του.

Όπως αναφέρει στο makthes.gr αρμόδια πηγή, το ίδιο περιστατικό συνέβη πριν από περίπου μία εβδομάδα στο ίδιο λεωφορείο, το οποίο οδηγούσε ο ίδιος οδηγός. Σύμφωνα με την ίδια πηγή πρόκειται για κάποια βλάβη στα ηλεκτρονικά του συστήματος πέδησης η οποία, απ' ότι φάνηκε, δεν είχε επιδιορθωθεί.

Εξηγήσεις για το συμβάν έδωσε ο ΟΑΣΘ

Όπως επισημαίνει στην ανακοίνωσή του ο ΟΑΣΘ: "Διαβεβαιώνουμε ότι στη διάρκεια του περιστατικού δεν υπήρξε σε καμία περίπτωση ο παραμικρός κίνδυνος τραυματισμού για το επιβατικό κοινό, τους διερχόμενους και τον οδηγό του ΟΑΣΘ.

Το συγκεκριμένο λεωφορείο υπέστη βλάβη στο ηλεκτρονικό σύστημα πέδησης, ωστόσο και αυτό το λεωφορείο, όπως όλα τα αστικά, φρενάρουν με δύο τρόπους: τον ηλεκτρονικό και τον συμβατικό.

Στο συγκεκριμένο λεωφορείο παρουσιάστηκε βλάβη στο ηλεκτρονικό σύστημα πέδησης, όμως το συμβατικό σύστημα λειτουργούσε κανονικά. Με τη χρήση του συμβατικού συστήματος πέδησης, το λεωφορείο σταμάτησε με ασφάλεια. Μάλιστα, οδηγήθηκε για επισκευή στο αμαξοστάσιο χωρίς συνδρομή οδικής βοήθειας, αλλά από οδηγό του ΟΑΣΘ.

Μετά την ολοκλήρωση του περιστατικού ο οδηγός ένιωσε ελαφρά αδιαθεσία και για καθαρά προληπτικούς λόγους διακομίσθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο εφημερεύον νοσοκομείο, στο οποίο δεν του έγινε εισαγωγή."

Πηγή: makthes.gr

