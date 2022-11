Θεσσαλονίκη

Παιδική πορνογραφία - Θεσσαλονίκη: Στη φυλακή ο 35χρονος που παρίστανε τον αστυνομικό

Το δρόμο για τις φυλακές ο 35χρονος που παρίστανε τον αστυνομικό και στην κατοχή του βρέθηκε υλικό παιδικής πορνογραφίας Τι ισχυρίστηκε στην απολογία του.

Το δρόμο για τις φυλακές πήρε ο 35χρονος Ελληνογερμανός που παρίστανε τον αστυνομικό κυκλοφορώντας με πλαστά έγγραφα τής υποτιθέμενης επαγγελματικής του ιδιότητας . Είχε συλληφθεί την περασμένη Πέμπτη στις Συκιές Θεσσαλονίκης σε εκτέλεση εντάλματος των διωκτικών αρχών της Γερμανίας, όπου καταζητείται για διαδικτυακές απάτες και στην κατοχή του βρέθηκε υλικό παιδικής πορνογραφίας.

Στην απολογία του ενώπιον Ανακριτή φέρεται να ομολόγησε ότι ουδεμία σχέση έχει με το Σώμα της Αστυνομίας, αποδέχθηκε εν μέρει της πράξεις της πλαστογραφίας, ενώ δήλωσε άγνοια για το πώς βρέθηκε στο κινητό του τηλέφωνο το πορνογραφικό υλικό με τα ανήλικα, αρνούμενος κατ' επέκταση τη συγκεκριμένη πράξη.

Οι ισχυρισμοί του δεν έπεισαν εισαγγελέα και ανακριτή που ομόφωνα αποφάσισαν την προσωρινή του κράτηση. Σύμφωνα με τη δικογραφία, ο 35χρονος, τουλάχιστον από το 2019, βρισκόταν στην Ελλάδα και κυκλοφορούσε με Ι.Χ. αυτοκίνητο που έφερε γερμανικές πινακίδες κυκλοφορίας. Παρίστανε άλλοτε τον Γερμανό αστυνομικό που υπηρετεί σε ειδικό κλιμάκιο της Ελλάδας με υποτιθέμενο αντικείμενο τον εντοπισμό παιδόφιλων και άλλοτε τον Έλληνα αστυνομικό.

Σε έρευνες που ακολούθησαν στο όχημα και στο σπίτι του- όπως ανακοίνωσε η ΕΛ.ΑΣ.- εκτός από το υλικό παιδικής πορνογραφίας, εντοπίστηκαν δύο κρατικές πινακίδες κυκλοφορίας γερμανικών αρχών εκ των οποίων τουλάχιστον η μία ήταν πλαστή, διάφορα παραπεμπτικά και ιατρικές εξετάσεις από νοσοκομείο, πλαστά σημειώματα αποδοχών των γερμανικών αρχών, έγγραφα με στοιχεία ταυτότητας άλλου ατόμου, καθώς και μια πλήρης στολή Έλληνα αστυνομικού.

