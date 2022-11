Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: δημοτικός αστυνομικός κατηγορείται για απόπειρα βιασμού

Σύμφωνα με τις καταγγελίες, ο δημοτικός αστυνομικός αποπειράθηκε να βιάσει νεαρή γυναίκα.

Δημοτικός αστυνομικός κατηγορείται ότι αποπειράθηκε να βιάσει νεαρή αλλοδαπή, εκδιδόμενη στις πιάτσες του αγοραίου έρωτα της οδού Γιαννιτσών, στη Θεσσαλονίκη. Μετά από έρευνα της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας, ο 39χρονος κατέστη κατηγορούμενος και κλήθηκε σε απολογία ενώπιον ανακριτή. Αφέθηκε τελικά ελεύθερος υπό όρους και για την παραπομπή του σε δίκη θα αποφασίσει το αρμόδιο Δικαστικό Συμβούλιο.

Σύμφωνα με την καταγγελία που έκανε η βουλγαρικής καταγωγής γυναίκα, το περιστατικό συνέβη το καλοκαίρι του 2018, διάστημα κατά το οποίο ο κατηγορούμενος υπηρετούσε ως εξωτερικός φρουρός σε σωφρονιστικό κατάστημα της Βορείου Ελλάδος. Της φερόμενης απόπειρας βιασμού, υπό την απειλή του υπηρεσιακού του όπλου και γκλοπ, όπως ανέφερε η καταγγέλλουσα, φαίνεται πως προηγήθηκε μεταξύ τους διαφωνία, επειδή, μεταξύ άλλων, εκείνος επιθυμούσε να συνευρεθούν σε κάποιο διαμέρισμα, ενώ η ίδια επέμεινε να συνευρεθεί μαζί του σε εγκαταλελειμμένο κτίσμα της περιοχής.

Στην απολογία του ο 39χρονος - ανέλαβε μεταγενέστερα καθήκοντα υπαλλήλου της Δημοτικής Αστυνομίας (εκτός Θεσσαλονίκης) - αρνήθηκε όσα του αποδίδονται, χαρακτηρίζοντας ψευδή την καταγγελία. Φέρεται δε, να ισχυρίστηκε ότι η γυναίκα τον κατήγγειλε εκδικητικά, θεωρώντας τον υπαίτιο για προηγούμενη προσαγωγή της από την αστυνομία στη διάρκεια ελέγχων για παράνομη πορνεία, κάτι που, όπως απολογήθηκε, δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα.

Εισαγγελέας και ανακριτής αποφάσισαν να αφεθεί ελεύθερος με τους περιοριστικούς όρους της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και της εμφάνισης μία φορά το μήνα σε αστυνομικό τμήμα. Μετά την άσκηση ποινικής δίωξης σε βάρος του τέθηκε σε καθεστώς αργίας από την υπηρεσία του.

