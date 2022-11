Κορινθία

Κόρινθος - καταγγελία: πατέρας βίαζε για 3 χρόνια την κόρη του

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι κατήγγειλε η 19χρονη κοπέλα στις αστυνομικές αρχές για τον εφιάλτη που ζει.

Του Μανώλη Ασαριώτη

Σοκ προκαλεί η καταγγγελία 19χρονης, Η νεαρή κοπέλα αναφέρει πως για 3 χρόνια και περισσότερες από 50 φορές βιάστηκε από τον ίδιο της τον πατέρα.

Η 19χρονη αποφάσισε να καταγγείλει τον εφιάλτη που υποστηρίζει ότι έζησε στα χέρια του πατέρας της στις αστυνομικές αρχές του Αγρινίου, όπου και ζει λόγω σπουδών.

"Μου επέτρεψε να σπουδάσω εκτός Κορίνθου με την προϋπόθεση να ανταποκρίνομαι στις αρρωστημένες ορέξεις του κάθε φορά που θα επιστρέφω στο πατρικό μου" εξομολογήθηκε η 19χρονη.

Μάλιστα, η νεαρή κοπέλα άφησε υπόνοιες στην καταγγελία της πως ο πατέρας της έχει κακοποιήσει σεξουαλικά και άλλα μέλη της οικογένειας.

Εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης στην Κόρινθο και συνελήφθη ενώ αναμένεται η απολογία του.

Ειδήσεις σήμερα:

“Κιβωτός του Κόσμου”: οι νέες καταγγελίες, η θυρίδα, το μασάζ και οι... ψαρούκλες (βίντεο)

Καβάλα: Καθηγητής βρήκε τον μπελά του από ψεύτικο προφίλ στο Facebook

Τροχαίο - Μεσογείων: νεκρός ο πεζός που χτυπήθηκε από δύο αυτοκίνητα (εικόνες)